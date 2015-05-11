Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Notches - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1029
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Serkov Alexandr
El indicador construye líneas conforme a las cadenas ascendentes de los máximos y las cadenas descendentes de los mínimos.
Con tendencia ascendente, las líneas de los mínimos son significativamente más cortas, y se las puede usar como puntos de entrada. Con tendencia descendente, todo se da al revés.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 10.09.2014.
Fig.1. Indicador Notches
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12555
Indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter con posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada.ExtremLine
Indicador de tendencia sencillo.
Indicador MAMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Leading_HTF
Indicador Leading con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.