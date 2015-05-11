Autor real:

Serkov Alexandr

El indicador construye líneas conforme a las cadenas ascendentes de los máximos y las cadenas descendentes de los mínimos.

Con tendencia ascendente, las líneas de los mínimos son significativamente más cortas, y se las puede usar como puntos de entrada. Con tendencia descendente, todo se da al revés.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 10.09.2014.

Fig.1. Indicador Notches