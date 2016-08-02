CodeBaseKategorien
i-Bul_Jerk - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Original Autor:

Kim Igor V. aka KimIV

Ein einfacher Signalindikator. Der Indikator zeigt historische (nahe Vergangenheit) Signale und das aktuelle Signal basierend darauf, wie viele Punkte der Preis während einer bestimmten Anzahl von Balken zurücklegt.

Der Indikator zeigt den Einstiegspunkt entgegen dieser Bewegung. Die Idee für diese Einstiegspunkte ist einer Modifikation des Bulldozer EA entliehen.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 15.08.2014.

Abb. 1. Der i-Bul_Jerk Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12552

