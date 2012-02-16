CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор SimpleScalp_MTF - индикатор для MetaTrader 4

Николай
Просмотров:
10081
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Посмотрите на последние свечи на 4-х таймфреймах: например - M5, M15, M30 и H1

  • Если все последние закрывшиеся свечи росли (стрелка вверх) - покупаем !
  • Если все последние закрывшиеся свечи падали (стрелка вниз) - продаем !

