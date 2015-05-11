CodeBaseSecciones
Exp_Modified_Optimum_Elliptic_Filter - Asesor Experto para MetaTrader 5

Sistema comercial con uso del indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter.

La decisión sobre las operaciones se toma al cambiar la dirección de movimiento de la media.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace https://www.mql5.com/es/code/1578.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación del año 2014. en USDJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12549

