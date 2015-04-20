Autor:

Kim Igor V. aka KimIV

Um simples indicador de sinal tipo semáforo. O indicador mostra os sinais históricos (passado próximo) e atualizado baseado na quantidade de pontos que o preço movimenta durante um certo número de barras.

O indicador mostra o ponto de entrada contra esse movimento. A idéia desses pontos de entrada é copiada de uma modificação do EA Bulldozer.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado na Base de Código em 15.08.2014.

Fig. 1. O indicador i-Bul_Jerk