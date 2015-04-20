Participe de nossa página de fãs
i-Bul_Jerk - indicador para MetaTrader 5
Autor:
Kim Igor V. aka KimIV
Um simples indicador de sinal tipo semáforo. O indicador mostra os sinais históricos (passado próximo) e atualizado baseado na quantidade de pontos que o preço movimenta durante um certo número de barras.
O indicador mostra o ponto de entrada contra esse movimento. A idéia desses pontos de entrada é copiada de uma modificação do EA Bulldozer.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado na Base de Código em 15.08.2014.
Fig. 1. O indicador i-Bul_Jerk
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12552
