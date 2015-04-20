CodeBaseSeções
i-Bul_Jerk - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Kim Igor V. aka KimIV

Um simples indicador de sinal tipo semáforo. O indicador mostra os sinais históricos (passado próximo) e atualizado baseado na quantidade de pontos que o preço movimenta durante um certo número de barras.

O indicador mostra o ponto de entrada contra esse movimento. A idéia desses pontos de entrada é copiada de uma modificação do EA Bulldozer.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado na Base de Código em 15.08.2014.

Fig. 1. O indicador i-Bul_Jerk

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12552

Exp_Modified_Optimum_Elliptic_Filter Exp_Modified_Optimum_Elliptic_Filter

Um sistema de negociação usando o indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter

Exp_ElderImpulseSystem Exp_ElderImpulseSystem

Sistema de negociação usando o indicador Elder Impulse System

ExtremLine ExtremLine

Um simples indicador de tendência.

Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF

O indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter com a opção de seleção do timeframe disponibilizada nos paramêtros de entrada.