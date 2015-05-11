CodeBaseSecciones
Exp_ElderImpulseSystem - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
918
(17)
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
elderimpulsesystem.mq5 (7.32 KB) ver
exp_elderimpulsesystem.mq5 (5.83 KB) ver
Descargar ZIP
Sistema comercial con uso del indicador ElderImpulseSystem.

La decisión sobre las operaciones se toma al cambiar el color de las velas del indicador. El color rojo es la señal de venta, el azul, de compra.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ElderImpulseSystem.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace https://www.mql5.com/es/code/1578.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Fig.1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación del año 2014. en USDJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12548

