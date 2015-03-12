CodeBaseРазделы
i-Bul_Jerk - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Простейший семафорный стрелочный сигнальный индикатор. Индикатор показывает исторические (в недалеком прошлом) и текущий торговые сигналы, основанные на измерении количества пунктов, которые цена проходит за некоторое количество баров.

Индикатор показывает точку входа против этого движения. Идея этих входов позаимствована из одной из модификаций советника бульдозера.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 15.08.2014.

Рис.1. Индикатор i-Bul_Jerk

Рис.1. Индикатор i-Bul_Jerk

Exp_ElderImpulseSystem Exp_ElderImpulseSystem

Торговая система с использованием индикатора ElderImpulseSystem.

Exp_RangeExpansionIndex Exp_RangeExpansionIndex

Эксперт Exp_RangeExpansionIndex построен на основе сигналов осциллятора RangeExpansionIndex.

Осциллятор тренда Осциллятор тренда

Осциллятор тренда с использованием фильтра Хондрика-Прескотта.

Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF

Индикатор Modified_Optimum_Elliptic_Filter с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах.