i-Bul_Jerk - индикатор для MetaTrader 5
2597
Реальный автор:
Ким Игорь В. aka KimIV
Простейший семафорный стрелочный сигнальный индикатор. Индикатор показывает исторические (в недалеком прошлом) и текущий торговые сигналы, основанные на измерении количества пунктов, которые цена проходит за некоторое количество баров.
Индикатор показывает точку входа против этого движения. Идея этих входов позаимствована из одной из модификаций советника бульдозера.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 15.08.2014.
Рис.1. Индикатор i-Bul_Jerk
Торговая система с использованием индикатора ElderImpulseSystem.Exp_RangeExpansionIndex
Эксперт Exp_RangeExpansionIndex построен на основе сигналов осциллятора RangeExpansionIndex.
Осциллятор тренда с использованием фильтра Хондрика-Прескотта.Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF
Индикатор Modified_Optimum_Elliptic_Filter с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах.