Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Простейший семафорный стрелочный сигнальный индикатор. Индикатор показывает исторические (в недалеком прошлом) и текущий торговые сигналы, основанные на измерении количества пунктов, которые цена проходит за некоторое количество баров.

Индикатор показывает точку входа против этого движения. Идея этих входов позаимствована из одной из модификаций советника бульдозера.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 15.08.2014.

Рис.1. Индикатор i-Bul_Jerk