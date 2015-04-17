代码库部分
i-Bul_Jerk - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
原作者:

Kim Igor V. aka KimIV

一款简单的信号量箭头信号指标。此指标基于在某个确定的柱线数量区间价格超过多少点，显示历史 (最近的过去) 信号和当前信号。

此指标显示针对走势的入场点。这些入场点的思路，借鉴了改编版的 Bulldozer EA。

原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 15.08.2014。

图例. 1. 指标 i-Bul_Jerk

图例. 1. 指标 i-Bul_Jerk

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12552

