無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i-Bul_Jerk - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 912
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
オリジナル著者：
Kim Igor V. aka KimIV
内容
シンプルなセマフォ矢印シグナルインディケータこのインディケータは、価格がバーの特定の数の間に通過するポイントの数に基づいて履歴的な（近い過去）シグナルと現在のシグナルを示します。<
このインディケータは、この動きに対してエントリポイントを示します。これらのエントリポイントのアイデアは Bulldozer EA の修正の一つから借用されています。
もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2014年8月15日にコードベースに公開されました。
図１i-Bul_Jerk インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12552
Exp_Modified_Optimum_Elliptic_Filter
Modified_Optimum_Elliptic_Filter インディケータを使ったトレーディングシステムExp_ElderImpulseSystem
Elder Impulse System インディケータを使ったトレーディングシステム
ExtremLine
シンプルなトレンド指標Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む Modified_Optimum_Elliptic_Filter インディケータ