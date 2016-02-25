オリジナル著者：

Kim Igor V. aka KimIV

内容

シンプルなセマフォ矢印シグナルインディケータこのインディケータは、価格がバーの特定の数の間に通過するポイントの数に基づいて履歴的な（近い過去）シグナルと現在のシグナルを示します。<

このインディケータは、この動きに対してエントリポイントを示します。これらのエントリポイントのアイデアは Bulldozer EA の修正の一つから借用されています。

もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2014年8月15日にコードベースに公開されました。

図１i-Bul_Jerk インディケータ