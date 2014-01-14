Autor real:

Alexander Elder



El sistema se basa en dos indicadores - MACD y EMA. Cuando ambos indicadores se mueven hacia arriba, la vela se colorea de verde, cuando se mueven hacia abajo, se colorea de rojo. Si el movimiento es multidireccional, la vela se vuelve azul blue.

Este indicadó se implemento por primera vez en MQL4 se publicó en Code Base en mql4.com el 17.06.2010.