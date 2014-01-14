Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Sistema de Impulso de Elder - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
- 4522
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor real:
Alexander Elder
El sistema se basa en dos indicadores - MACD y EMA. Cuando ambos indicadores se mueven hacia arriba, la vela se colorea de verde, cuando se mueven hacia abajo, se colorea de rojo. Si el movimiento es multidireccional, la vela se vuelve azul blue.
Este indicadó se implemento por primera vez en MQL4 se publicó en Code Base en mql4.com el 17.06.2010.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/685
Este indicador se basa en la idea de que los cambios inusuales en el precio se suelen ajustar como consecuencia de una reacción inversa.X2MA Transform Candles
El indicador transfiere los datos de precio a un nuevo sistema de coordenadas asociado con los valores del indicador X2MA.
Canal basado en la desviación porcentual de precios a partir del valor anterior de la línea media del canal.NonLagDot
Nonlagdot es el indicador de la oferta y la demanda que calcula una posible tendencia teniendo en cuenta las fuerzas que dominan el mercado.