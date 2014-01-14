CodeBaseSecciones
Sistema de Impulso de Elder - indicador para MetaTrader 5

Александр Элдер | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Nikolay Kositsin
4522
(42)
Autor real:

Alexander Elder

El sistema se basa en dos indicadores - MACD y EMA. Cuando ambos indicadores se mueven hacia arriba, la vela se colorea de verde, cuando se mueven hacia abajo, se colorea de rojo. Si el movimiento es multidireccional, la vela se vuelve azul blue.

Este indicadó se implemento por primera vez en MQL4 se publicó en Code Base en mql4.com el 17.06.2010.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/685

