コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_ElderImpulseSystem - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
817
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
elderimpulsesystem.mq5 (7.32 KB) ビュー
exp_elderimpulsesystem.mq5 (5.83 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

Elder Impulse System インディケータを使ったトレーディングシステムです。

インディケータのローソク足の色が変更したときに、取引の決定がなされます。赤は売りのシグナルで、緑が買いのシグナルです。

この Expert Adviser は実行のためにコンパイルされた ElderImpulseSystem.ex5 インディケータファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは TradeAlgorithms でダウンロードすることができます。

下記のテストでは Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。テストではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図１チャートでの約定の例

図１チャートでの約定の例

H4での2014のUSDJPYのテスト結果：

図2テスト結果チャート

図2テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12548

Background_FiboCandles_HTF Background_FiboCandles_HTF

このインディケータは FiboCandles インディケータに基づいて色で満たされた長方形のようなより大きな時間枠のローソク足を描画します。

i-Spread i-Spread

このスプレッドインディケータは、直近の時間、4時間および一日の最小と最大のスプレッドのを示します。

Exp_Modified_Optimum_Elliptic_Filter Exp_Modified_Optimum_Elliptic_Filter

Modified_Optimum_Elliptic_Filter インディケータを使ったトレーディングシステム

i-Bul_Jerk i-Bul_Jerk

シンプルなセマフォ矢印シグナルインディケータ