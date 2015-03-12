CodeBaseРазделы
Exp_ElderImpulseSystem - эксперт для MetaTrader 5

Торговая система с использованием индикатора ElderImpulseSystem.

Решение о сделке принимается при изменении цвета свечек индикатора. Красный цвет - сигнал на продажу, зеленый цвет - сигнал на покупку.

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ElderImpulseSystem.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 г. на USDJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

