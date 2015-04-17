请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_ElderImpulseSystem - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1188
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
交易系统使用 Elder Impulse 系统指标。
当指标的蜡烛条改变它们的颜色，可以做出交易决定。红色为做空信号, 绿色为做多信号。
此 EA 需要指标的编译文件 ElderImpulseSystem.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以从此链接下载更多库文件的变体 TradeAlgorithms。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表中是交易例子
测试结果 2014 品种 USDJPY H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12548
Background_FiboCandles_HTF
此指标基于 FiboCandles 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。i-Spread
这款点差指标显示最后一小时，四小时和日内的最小和最大点差值。
Exp_Modified_Optimum_Elliptic_Filter
使用 Modified_Optimum_Elliptic_Filter 指标的交易系统。i-Bul_Jerk
一款简单的信号量箭头信号指标。