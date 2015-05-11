Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING.

El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con los colores de las velas del indicador FiboCandles. Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela adquirirá color verde o ladrillo, y la sombra adquirirá color verde claro o amarillo, respectivamente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador FiboCandles.mq5.

Fig.1. Indicador Background_FiboCandles_HTF