Handelssystem das den Elder Impulse System Indikator verwendet.

Eine Handelsentscheidung wird getroffen, wenn die Kerzen des Indikators ihr Farbe wechseln. Rote Farbe signalisiert einen Verkauf, grüne Farbe ein Signal für einen Kauf.

Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei ElderImpulseSystem.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: TradeAlgorithms.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Testergebnisse für 2014 für USDJPY H4:

Abb. 2. Chart mit Testergebnissen