Sistema de negociação usando o indicador Elder Impulse System.

Uma decisão de negociação é tomada quando o indicador muda a cor do candlesticks. Cor vermelha é um sinal para vender, verde é um sinal para comprar.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo ElderImpulseSystem.ex5 do indicador para ser executado. Colocar no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite o uso do Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de configurar o Stop Loss e o Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no link: TradeAlgorithms.

As entradas padrão dos parâmetros do Expert Advisor foram usadas durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit foram usados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de ordens no gráfico

Resultado do teste em 2014 no USDJPY H4:

Fig. 2. Resultado do teste no gráfico