i-Spread - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Kim Igor V. aka KimIV
Este indicador de spread muestra los valores mínimos y máximos del spread en la última hora, en las últimas 4 horas y el último día. Asimismo, se han añadido dos líneas que muestran los valores mínimos y máximos del spread en la barra actual.
Esto ha resultado ser muy cómodo al trabajar con cuentas comerciales de diferentes brókers.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 06.10.2014.
Fig.1. Indicador i-Spread
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12546
