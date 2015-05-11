CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

i-Spread - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1234
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
i-spread.mq5 (10.78 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Kim Igor V. aka KimIV

Este indicador de spread muestra los valores mínimos y máximos del spread en la última hora, en las últimas 4 horas y el último día. Asimismo, se han añadido dos líneas que muestran los valores mínimos y máximos del spread en la barra actual.

Esto ha resultado ser muy cómodo al trabajar con cuentas comerciales de diferentes brókers.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 06.10.2014.

Fig. 1. Indicador i-Spread

Fig.1. Indicador i-Spread

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12546

Exp_Ozymandias Exp_Ozymandias

Sistema comercial con uso del indicador Ozymandias.

Ozymandias Ozymandias

El indicador Ozymandias, bastante conocido, permite filtrar las oscilaciones de precio falsas.

Background_FiboCandles_HTF Background_FiboCandles_HTF

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, basado en el indicador FiboCandles.

Exp_ElderImpulseSystem Exp_ElderImpulseSystem

Sistema comercial con uso del indicador ElderImpulseSystem.