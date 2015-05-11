Autor real:

Kim Igor V. aka KimIV

Este indicador de spread muestra los valores mínimos y máximos del spread en la última hora, en las últimas 4 horas y el último día. Asimismo, se han añadido dos líneas que muestran los valores mínimos y máximos del spread en la barra actual.

Esto ha resultado ser muy cómodo al trabajar con cuentas comerciales de diferentes brókers.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 06.10.2014.

Fig.1. Indicador i-Spread