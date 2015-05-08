CodeBaseSecciones
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_FisherCyberCycle - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
883
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
fishercybercycle.mq5 (9.72 KB) ver
exp_fishercybercycle.mq5 (6.13 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El experto Exp_FisherCyberCycle está construido en base a las señales del oscilador FisherCyberCycle.

La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cruce entre las líneas principal y de señal del indicador.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo complilado del indicador FisherCyberCycle.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en GBPJPY H8:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12528

