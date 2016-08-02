Der Exp_FisherCyberCycle Expert Advisor basiert auf den vom FisherCyberCycle Oszillator generierten Signalen.

Das Signal wird bei Kreuzung der Hauptlinie des Indikators mit der Signallinie beim Abschluss eines Balkens gebildet.

Kopieren sie die compilierte FisherCyberCycle.ex5 Datei in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Testergebnisse für 2014 für GBPJPY H8:

Abb. 2. Chart mit Testergebnissen