CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_FisherCyberCycle - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
740
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
fishercybercycle.mq5 (9.72 KB) ansehen
exp_fishercybercycle.mq5 (6.13 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Exp_FisherCyberCycle Expert Advisor basiert auf den vom FisherCyberCycle Oszillator generierten Signalen.

Das Signal wird bei Kreuzung der Hauptlinie des Indikators mit der Signallinie beim Abschluss eines Balkens gebildet.

Kopieren sie die compilierte FisherCyberCycle.ex5 Datei in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Testergebnisse für 2014 für GBPJPY H8:

Abb. 2. Chart mit Testergebnissen

Abb. 2. Chart mit Testergebnissen

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12528

Rj_SlidingRange Rj_SlidingRange

Eine weitere Analogie von Bollinger Bändern und Envelopes mit ähnlicher Verarbeitung.

SimpleScalp_MTF SimpleScalp_MTF

Ein Signalindikator eines gerichteten Trends.

Exp_RangeExpansionIndex Exp_RangeExpansionIndex

Der Exp_RangeExpansionIndex EA basiert auf den vom RangeExpansionIndex Oszillator generierten Signalen.

Negative_Volume_Index_HTF Negative_Volume_Index_HTF

Der Negative Volume Index (NVI) mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.