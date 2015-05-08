Indicador índice de volumen negativo (Negative Volume Index - NVI) con posibilidad de cambio del marco temporal en los parámetros de entrada.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador Negative_Volume_Index.mq5.

Fig.1. Indicador Negative_Volume_Index_HTF