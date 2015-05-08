Autor real:

kontra

Indicador de señal de semáforo de la tendencia dirigida. Las señales de compra o venta aparecen en el caso de que todas las velas estén creciendo o cayendo en los cuatro marco temporales establecidos en los parámetros de entrada del indicador y su gráfico.

Al trabajar con el indicador, es conveniente tener en cuenta el hecho de que puede funcionar solo con marcos temporales inferiores a aquellos tres marcos registrados en los parámetros de entrada del experto:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1= PERIOD_H1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2= PERIOD_M30 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3= PERIOD_M15 ;

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 16.02.2012.

Fig.1. Indicador SimpleScalp_MTF