SimpleScalp_MTF - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Indicador de señal de semáforo de la tendencia dirigida. Las señales de compra o venta aparecen en el caso de que todas las velas estén creciendo o cayendo en los cuatro marco temporales establecidos en los parámetros de entrada del indicador y su gráfico.
Al trabajar con el indicador, es conveniente tener en cuenta el hecho de que puede funcionar solo con marcos temporales inferiores a aquellos tres marcos registrados en los parámetros de entrada del experto:
//+----------------------------------------------+ //| parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H1; // Periodo del gráfico 1 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_M30; // Periodo del gráfico 2 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_M15; // Periodo del gráfico 3
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 16.02.2012.
Fig.1. Indicador SimpleScalp_MTF
