SimpleScalp_MTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1112
(18)
Autor real:

kontra

Indicador de señal de semáforo de la tendencia dirigida. Las señales de compra o venta aparecen en el caso de que todas las velas estén creciendo o cayendo en los cuatro marco temporales establecidos en los parámetros de entrada del indicador y su gráfico.

Al trabajar con el indicador, es conveniente tener en cuenta el hecho de que puede funcionar solo con marcos temporales inferiores a aquellos tres marcos registrados en los parámetros de entrada del experto:

//+----------------------------------------------+
//| parámetros de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H1;  // Periodo del gráfico 1
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_M30; // Periodo del gráfico 2
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_M15; // Periodo del gráfico 3

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 16.02.2012.

Fig. 1. Indicador SimpleScalp_MTF

Fig.1. Indicador SimpleScalp_MTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12526

