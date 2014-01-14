Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Fisher Cyber Cycle - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1640
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Witold Wozniak
El Fisher Cyber Cycle es un oscilador que modifica los valores de indicador personalizado Cyber Cycle usando Fisher Transform inverso.
El indicador está inspirado en el artículo de John Ehlers "Usando el Fisher Transform" publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisis Técnico de Acciones y Commodities" .
Al principio trabajar con el indicador es fácil. Deberíamos comprar cuando el indicador está cruzando el nivel ascendiente -0.7 o el nivel ascendiente 0,7, en el caso de cruce del nivel ascendiente -0.7, algún tiempo antes. Deberíamos vender cuando el indicador está cruzando el nivel descendiente 0.7 o el nivel descendiente 0.7, en el caso de cruce del nivel descendiente 0.7, algún tiempo antes. También pueden utilizarse el cruce del indicador con su línea de señal.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/553
Ergonomic Parabolic SAR. El indicador en sí es uno de dos colores y también añade grandes puntos de colores que aparecen en cada cambio de tendencia.StepMA_NRTR
Indicador StepMA haciendo de Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR).
Este indicador compara las señales de tres versiones del indicador Parabolic SAR. Las versiones se fijan en diferentes timeframes: junior (gráfico timeframe), media y superior.CG Oscillator
El Oscilador básico CG y el cruce de lineas de señales generan señales de compra y venta.