Autor real:

Witold Wozniak

El Fisher Cyber Cycle es un oscilador que modifica los valores de indicador personalizado Cyber Cycle usando Fisher Transform inverso.

El indicador está inspirado en el artículo de John Ehlers "Usando el Fisher Transform" publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisis Técnico de Acciones y Commodities" .

Al principio trabajar con el indicador es fácil. Deberíamos comprar cuando el indicador está cruzando el nivel ascendiente -0.7 o el nivel ascendiente 0,7, en el caso de cruce del nivel ascendiente -0.7, algún tiempo antes. Deberíamos vender cuando el indicador está cruzando el nivel descendiente 0.7 o el nivel descendiente 0.7, en el caso de cruce del nivel descendiente 0.7, algún tiempo antes. También pueden utilizarse el cruce del indicador con su línea de señal.