CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_FisherCyberCycle - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1983
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт Exp_FisherCyberCycle построен на основе сигналов осциллятора FisherCyberCycle.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора FisherCyberCycle.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H8:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

SimpleScalp_MTF SimpleScalp_MTF

Семафорный сигнальный индикатор направленного тренда.

Geo_InnerBar Geo_InnerBar

Индикатор внутреннего бара, показывающий места временной консолидации цены.

RangeExpansionIndex_HTF RangeExpansionIndex_HTF

Range Expansion Index (REI) - относительный осциллятор с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах.

TrendlessAG TrendlessAG

Индикатор (осциллятор) бестрендовости.