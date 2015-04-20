Participe de nossa página de fãs
Exp_FisherCyberCycle - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 864
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O Expert Advisor Exp_FisherCyberCycle é baseado nos sinais gerados pelo oscilador FisherCyberCycle.
O sinal acontece no cruzamento das linhas do indicador nas barras fechadas.
Este Expert Advisor requer que o arquivo FisherCyberCycle.ex5 seja compilado para funcionar. Colocar no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Observe que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite o uso do Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de configurar o Stop Loss e o Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.
As entradas padrão dos parâmetros do Expert Advisor foram usadas durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit foram usados durante os testes.
Fig. 1. Exemplos de ordens no gráfico
Resultado do teste em 2014 no GBPJPY H8:
Fig. 2. Resultado do teste no gráfico
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12528
