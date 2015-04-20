O Expert Advisor Exp_FisherCyberCycle é baseado nos sinais gerados pelo oscilador FisherCyberCycle.

O sinal acontece no cruzamento das linhas do indicador nas barras fechadas.

Este Expert Advisor requer que o arquivo FisherCyberCycle.ex5 seja compilado para funcionar. Colocar no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite o uso do Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de configurar o Stop Loss e o Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.

As entradas padrão dos parâmetros do Expert Advisor foram usadas durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit foram usados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de ordens no gráfico

Resultado do teste em 2014 no GBPJPY H8:

Fig. 2. Resultado do teste no gráfico