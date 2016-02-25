私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Exp_FisherCyberCycle - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 719
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
Exp_FisherCyberCycle Expert Adviser はFisherCyberCycle オシレータによって生成されたシグナルに基づいています。
シグナルは、インディケータのメインラインとの閉じたバーでのシグナルラインとのクロスオーバーで形成されます。
コンパイルされた FisherCyberCycle.ex5 を <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。
下記のテストでは Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。テストではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。
図１チャートでの約定の例
H8での2014のGBPJPYのテスト結果：
図2テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12528
Bollinger Bands と envelopes と似た作業手順を持ったアナログSimpleScalp_MTF
方向性のトレンドのセマフォ指標
Exp_RangeExpansionIndex EA は RangeExpansionIndex オシレータによって生成されたシグナルに基づいています。Negative_Volume_Index_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む Negative Volume 指標 (NVI)