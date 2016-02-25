コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_FisherCyberCycle - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
719
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
fishercybercycle.mq5 (9.72 KB) ビュー
exp_fishercybercycle.mq5 (6.13 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

Exp_FisherCyberCycle Expert Adviser はFisherCyberCycle オシレータによって生成されたシグナルに基づいています。

シグナルは、インディケータのメインラインとの閉じたバーでのシグナルラインとのクロスオーバーで形成されます。

コンパイルされた FisherCyberCycle.ex5 を <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

下記のテストでは Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。テストではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図１チャートでの約定の例

図１チャートでの約定の例

H8での2014のGBPJPYのテスト結果：

図2テスト結果チャート

図2テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12528

Rj_SlidingRange Rj_SlidingRange

Bollinger Bands と envelopes と似た作業手順を持ったアナログ

SimpleScalp_MTF SimpleScalp_MTF

方向性のトレンドのセマフォ指標

Exp_RangeExpansionIndex Exp_RangeExpansionIndex

Exp_RangeExpansionIndex EA は RangeExpansionIndex オシレータによって生成されたシグナルに基づいています。

Negative_Volume_Index_HTF Negative_Volume_Index_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む Negative Volume 指標 (NVI)