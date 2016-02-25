内容

Exp_FisherCyberCycle Expert Adviser はFisherCyberCycle オシレータによって生成されたシグナルに基づいています。

シグナルは、インディケータのメインラインとの閉じたバーでのシグナルラインとのクロスオーバーで形成されます。

コンパイルされた FisherCyberCycle.ex5 を <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。

下記のテストでは Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。テストではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図１チャートでの約定の例

H8での2014のGBPJPYのテスト結果：

図2テスト結果チャート