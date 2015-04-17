请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_FisherCyberCycle - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 993
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这款 Exp_FisherCyberCycle EA 基于 FisherCyberCycle 振荡器生成的信号。
在柱线收盘时，如果指标的主线与信号线交叉，则形成信号。
放置 FisherCyberCycle.ex5 编译文件至<客户端文件夹>\MQL5\Indicators.
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表中是交易例子
测试结果 2014 品种 GBPJPY H8:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12528
Rj_SlidingRange
与布林带和包络线工作流程相似的更详尽模拟。SimpleScalp_MTF
一款趋势方向的信号量指标。
Exp_RangeExpansionIndex
此 Exp_RangeExpansionIndex EA 的入场信号由 RangeExpansionIndex 振荡器中生成。Negative_Volume_Index_HTF
负成交量指数 (NVI) 指标在输入参数中有时间帧选项。