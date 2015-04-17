这款 Exp_FisherCyberCycle EA 基于 FisherCyberCycle 振荡器生成的信号。

在柱线收盘时，如果指标的主线与信号线交叉，则形成信号。

放置 FisherCyberCycle.ex5 编译文件至<客户端文件夹>\MQL5\Indicators.

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表中是交易例子

测试结果 2014 品种 GBPJPY H8:

图例. 2. 测试结果图表