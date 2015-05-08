El experto Exp_RangeExpansionIndex está construido en base a las señales del oscilador RangeExpansionIndex.

La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si el indicador ha salido de la zona de sobrecompra o sobreventa determinada por los valores de los parámetros de entrada del experto:

input uint Up_Indicator_level=+ 60 ; input uint Dn_Indicator_level=- 60 ;

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo complilado del indicador RangeExpansionIndex.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig.1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en EURUSD H8:

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación