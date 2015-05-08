CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Rj_SlidingRange - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
922
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

RJ Rjabkov Alexander

Otro análogo más de Bollinger Bands y de los sobres, cuyo funcionamiento tiene lugar mediante un esquema análogo.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 27.03.2012.

Fig. 1. Indicador Rj_SlidingRange

Fig.1. Indicador Rj_SlidingRange

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12527

SimpleScalp_MTF SimpleScalp_MTF

Indicador de señal de semáforo de la tendencia dirigida.

Geo_InnerBar Geo_InnerBar

Indicador de barra interna, que muestra los lugares de consolidación temporal del precio.

Exp_FisherCyberCycle Exp_FisherCyberCycle

El experto Exp_FisherCyberCycle está construido en base a las señales del oscilador FisherCyberCycle.

Exp_RangeExpansionIndex Exp_RangeExpansionIndex

El experto Exp_RangeExpansionIndex está construido en base a las señales del oscilador RangeExpansionIndex.