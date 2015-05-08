Mira cómo descargar robots gratis
Rj_SlidingRange - indicador para MetaTrader 5
2015-05-08
- Actualizado:
Autor real:
RJ Rjabkov Alexander
Otro análogo más de Bollinger Bands y de los sobres, cuyo funcionamiento tiene lugar mediante un esquema análogo.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 27.03.2012.
Fig.1. Indicador Rj_SlidingRange
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12527
