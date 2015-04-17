原作者:

kontra

一款趋势方向的信号量指标。当指标输入参数中指定的 4 个时间帧集合同时为多头或空头时，买入或卖出信号出现。

在 EA 里使用此指标时，记住输入参数中只能指定低于 3 个时间帧方可工作:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1= PERIOD_H1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2= PERIOD_M30 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3= PERIOD_M15 ;

原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 16.02.2012。

图例. 1. 指标 SimpleScalp_MTF