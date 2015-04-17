请观看如何免费下载自动交易
一款趋势方向的信号量指标。当指标输入参数中指定的 4 个时间帧集合同时为多头或空头时，买入或卖出信号出现。
在 EA 里使用此指标时，记住输入参数中只能指定低于 3 个时间帧方可工作:
//+----------------------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H1; // 图表 1 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_M30; // 图表 2 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_M15; // 图表 3 周期
原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 16.02.2012。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12526
