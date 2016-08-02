und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
SimpleScalp_MTF - Indikator für den MetaTrader 5
Ein Signalindikator eines gerichteten Trends. Kauf- und Verkaufsignale erscheinen, wenn alle Kerzen auf 4 TimeFrames, welche in den Eingabeparametern des Indikators eingestellt wurden, bullish oder bearish sind.
Wenn Sie diesen Indikator verwenden, behalten Sie im Hinterkopf dass er nur in den TimeFrames funktioniert, die kleiner als 3 TimeFrames sind, welche in den Eingabeparametern des Indikators eingestellt wurden:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H1; // Chart 1 Periode input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_M30; // Chart 2 Periode input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_M15; // Chart 3 Periode
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 16.02.2012.
Abb. 1. Der SimpleScalp_MTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12526
