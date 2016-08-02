CodeBaseKategorien
Indikatoren

SimpleScalp_MTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Original Autor:

kontra

Ein Signalindikator eines gerichteten Trends. Kauf- und Verkaufsignale erscheinen, wenn alle Kerzen auf 4 TimeFrames, welche in den Eingabeparametern des Indikators eingestellt wurden, bullish oder bearish sind.

Wenn Sie diesen Indikator verwenden, behalten Sie im Hinterkopf dass er nur in den TimeFrames funktioniert, die kleiner als 3 TimeFrames sind, welche in den Eingabeparametern des Indikators eingestellt wurden:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H1;  // Chart 1 Periode
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_M30; // Chart 2 Periode
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_M15; // Chart 3 Periode

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 16.02.2012.

Abb. 1. Der SimpleScalp_MTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12526

