Original Autor:

kontra

Ein Signalindikator eines gerichteten Trends. Kauf- und Verkaufsignale erscheinen, wenn alle Kerzen auf 4 TimeFrames, welche in den Eingabeparametern des Indikators eingestellt wurden, bullish oder bearish sind.

Wenn Sie diesen Indikator verwenden, behalten Sie im Hinterkopf dass er nur in den TimeFrames funktioniert, die kleiner als 3 TimeFrames sind, welche in den Eingabeparametern des Indikators eingestellt wurden:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1= PERIOD_H1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2= PERIOD_M30 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3= PERIOD_M15 ;

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 16.02.2012.

Abb. 1. Der SimpleScalp_MTF Indikator