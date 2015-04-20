Autor:

kontra

Um indicador tipo semáforo que indica a direção da tendência. Sinais de comprar e vender aparecem quando todos os candles são de alta ou baixa em 4 timeframes estabelecidos nos parâmetros de entrada do indicador e seu gráfico.

Ao utilizar este indicador tenha em mente que ele pode trabalhar apenas em timeframe menor do que os 3 prazos estabelecidos nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1= PERIOD_H1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2= PERIOD_M30 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3= PERIOD_M15 ;

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 16.02.2012.

Fig. 1. O indicador SimpleScalp_MTF