CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

SimpleScalp_MTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1594
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor:

kontra

Um indicador tipo semáforo que indica a direção da tendência. Sinais de comprar e vender aparecem quando todos os candles são de alta ou baixa em 4 timeframes estabelecidos nos parâmetros de entrada do indicador e seu gráfico.

Ao utilizar este indicador tenha em mente que ele pode trabalhar apenas em timeframe menor do que os 3 prazos estabelecidos nos parâmetros de entrada:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H1;  // período 1 do gráfico
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_M30; // período 2 do gráfico
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_M15; // período 3 do gráfico

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 16.02.2012.

Fig. 1. O indicador SimpleScalp_MTF

Fig. 1. O indicador SimpleScalp_MTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12526

Geo_InnerBar Geo_InnerBar

Indicador de barras internas que mostra a localização da consolidação temporária de preços.

ind_aMU ind_aMU

O indicador mostra a tendência e o movimento lateral dos preços.

Rj_SlidingRange Rj_SlidingRange

Mais um analógico de Bandas Bollinger e envelopes com um processo de trabalho semelhante.

Exp_FisherCyberCycle Exp_FisherCyberCycle

O Expert Advisor Exp_FisherCyberCycle é baseado nos sinais gerados pelo oscilador FisherCyberCycle.