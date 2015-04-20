Participe de nossa página de fãs
SimpleScalp_MTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1594
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor:
Um indicador tipo semáforo que indica a direção da tendência. Sinais de comprar e vender aparecem quando todos os candles são de alta ou baixa em 4 timeframes estabelecidos nos parâmetros de entrada do indicador e seu gráfico.
Ao utilizar este indicador tenha em mente que ele pode trabalhar apenas em timeframe menor do que os 3 prazos estabelecidos nos parâmetros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H1; // período 1 do gráfico input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_M30; // período 2 do gráfico input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_M15; // período 3 do gráfico
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 16.02.2012.
Fig. 1. O indicador SimpleScalp_MTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12526
