SimpleScalp_MTF - индикатор для MetaTrader 5
2356
Реальный автор:
Семафорный сигнальный индикатор направленного тренда. Сигналы на покупку или продажи возникают в случае, если все свечи оказываются растущими или падающими на четырех таймфреймах, определяемых во входных параметрах индикатора и его графика.
При работе с индикатором следует учитывать тот факт, что он может работать только на таймфреймах меньше, чем три таймфрейма, зафиксированных во входных параметрах эксперта:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H1; // Период графика 1 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_M30; // Период графика 2 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_M15; // Период графика 3
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 16.02.2012.
Рис.1. Индикатор SimpleScalp_MTF
