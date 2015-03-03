Реальный автор:

kontra

Семафорный сигнальный индикатор направленного тренда. Сигналы на покупку или продажи возникают в случае, если все свечи оказываются растущими или падающими на четырех таймфреймах, определяемых во входных параметрах индикатора и его графика.

При работе с индикатором следует учитывать тот факт, что он может работать только на таймфреймах меньше, чем три таймфрейма, зафиксированных во входных параметрах эксперта:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1= PERIOD_H1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2= PERIOD_M30 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3= PERIOD_M15 ;

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 16.02.2012.

Рис.1. Индикатор SimpleScalp_MTF