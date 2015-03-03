CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SimpleScalp_MTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2356
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

kontra

Семафорный сигнальный индикатор направленного тренда. Сигналы на покупку или продажи возникают в случае, если все свечи оказываются растущими или падающими на четырех таймфреймах, определяемых во входных параметрах индикатора и его графика.

При работе с индикатором следует учитывать тот факт, что он может работать только на таймфреймах меньше, чем три таймфрейма, зафиксированных во входных параметрах эксперта:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H1;  // Период графика 1
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_M30; // Период графика 2
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_M15; // Период графика 3

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 16.02.2012.

Рис.1. Индикатор SimpleScalp_MTF

Рис.1. Индикатор SimpleScalp_MTF

Geo_InnerBar Geo_InnerBar

Индикатор внутреннего бара, показывающий места временной консолидации цены.

Rj_SlidingRange Rj_SlidingRange

Еще один аналог Bollinger Bands и конвертов, работа с которым ведется по аналогичной схеме.

Exp_FisherCyberCycle Exp_FisherCyberCycle

Эксперт Exp_FisherCyberCycle построен на основе сигналов осциллятора FisherCyberCycle.

RangeExpansionIndex_HTF RangeExpansionIndex_HTF

Range Expansion Index (REI) - относительный осциллятор с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах.