ind_aMU - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
ind_amu.mq5 (5.77 KB)
Autor real:

Yuriy Tokman (YTG)

El indicador muestra los movimientos de precio de tendencia y los movimientos laterales (flat).

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 05.03.2012.

Fig.1. Indicador ind_aMU

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12522

