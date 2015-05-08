Mira cómo descargar robots gratis
ind_aMU - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Yuriy Tokman (YTG)
El indicador muestra los movimientos de precio de tendencia y los movimientos laterales (flat).
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 05.03.2012.
Fig.1. Indicador ind_aMU
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12522
Oscilador de tendencia
Oscilador de tendencia que usa el filtro de Hodrick-Prescott.Back to the Future
Análisis fundamental conforme a reguladores.
Geo_InnerBar
Indicador de barra interna, que muestra los lugares de consolidación temporal del precio.SimpleScalp_MTF
Indicador de señal de semáforo de la tendencia dirigida.