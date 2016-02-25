無料でロボットをダウンロードする方法を見る
SimpleScalp_MTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
オリジナル著者：
内容
方向性のトレンドのセマフォ指標売買シグナルは、すべてのキャンドルがインディケータとそのチャートの入力パラメータで設定した4時間枠で強気か弱気である場合に表示されます。
このインディケータを使用する場合は、Expert Advisorの入力パラメータで設定された3未満の時間枠でのみ動作することにご注意ください。
//+----------------------------------------------+ //| インディケータ入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H1; // チャート1期間 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_M30; // チャート2期間 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_M15; // チャート3期間
もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2012年2月15日にコードベースに公開されました。
図１SimpleScalp_MTF インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12526
