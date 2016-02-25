オリジナル著者：

kontra

内容

方向性のトレンドのセマフォ指標売買シグナルは、すべてのキャンドルがインディケータとそのチャートの入力パラメータで設定した4時間枠で強気か弱気である場合に表示されます。

このインディケータを使用する場合は、Expert Advisorの入力パラメータで設定された3未満の時間枠でのみ動作することにご注意ください。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1= PERIOD_H1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2= PERIOD_M30 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3= PERIOD_M15 ;

もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2012年2月15日にコードベースに公開されました。

図１SimpleScalp_MTF インディケータ