Geo_InnerBar - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1016
(15)
Autor real:

Geokom FX Lab

El indicador de barra interna muestra los lugares de consolidación temporal del precio.

La barra interior, es la barra cuyo High no es superior al máximo de la barra anterior, y cuyo Low no es menor al mínimo de la barra anterior.

Cuando la barra de turno no rompe los extremos anteriores, es lógico presuponer que se avecina un periodo de consolidación del precio.

Es posible realizar una estrategia construida sobre la salida de este diapasón.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 02.03.2012.

Fig.1 Indicador Geo_InnerBar

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12524

