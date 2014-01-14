Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
AffineTransform - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1455
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Likhovidnov V.N.
O indicador transfere os dados do preço para o novo sistema de coordenadas, deslocando o eixo dos preços. Antes de jogar o indicador para o gráfico crie um objeto gráfico de linha de tendência no gráfico. Lembre o nome desta linha na área de transferência do Windows e, em seguida, lance o indicador AffineTransform para o tipo de gráfico a partir da prancheta do Windows e preencha o nome da linha de tendência como um parâmetro de entrada do indicador.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 07.12.2009.
Fig.1 Indicador AffineTransform
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1248
Versão melhorada do Expert Advisor MаrtGreg.2XMA
O histograma MACD se baseia em duas linhas de sinal no gráfico de preço do instrumento financeiro.
Este indicador permite executar qualquer ação aritmética com os preços dos dois símbolos e plotar resultados em qualquer outro gráfico. Ele permite calcular cruzamentos (utilizando multiplicação e divisão), spread (subtrair) ou apenas para plotar dados de outro símbolo no gráfico.Ind_2 Line+1
O indicador de arbitragem de situação para o spread que consiste de dois instrumentos.