CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

AffineTransform - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1455
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Likhovidnov V.N.

O indicador transfere os dados do preço para o novo sistema de coordenadas, deslocando o eixo dos preços. Antes de jogar o indicador para o gráfico crie um objeto gráfico de linha de tendência no gráfico. Lembre o nome desta linha na área de transferência do Windows e, em seguida, lance o indicador AffineTransform para o tipo de gráfico a partir da prancheta do Windows e preencha o nome da linha de tendência como um parâmetro de entrada do indicador.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 07.12.2009.

Fig.1 Indicador AffineTransform

Fig.1 Indicador AffineTransform

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1248

ProMart ProMart

Versão melhorada do Expert Advisor MаrtGreg.

2XMA 2XMA

O histograma MACD se baseia em duas linhas de sinal no gráfico de preço do instrumento financeiro.

iCrossClose iCrossClose

Este indicador permite executar qualquer ação aritmética com os preços dos dois símbolos e plotar resultados em qualquer outro gráfico. Ele permite calcular cruzamentos (utilizando multiplicação e divisão), spread (subtrair) ou apenas para plotar dados de outro símbolo no gráfico.

Ind_2 Line+1 Ind_2 Line+1

O indicador de arbitragem de situação para o spread que consiste de dois instrumentos.