Autor real:

Likhovidnov V.N.

O indicador transfere os dados do preço para o novo sistema de coordenadas, deslocando o eixo dos preços. Antes de jogar o indicador para o gráfico crie um objeto gráfico de linha de tendência no gráfico. Lembre o nome desta linha na área de transferência do Windows e, em seguida, lance o indicador AffineTransform para o tipo de gráfico a partir da prancheta do Windows e preencha o nome da linha de tendência como um parâmetro de entrada do indicador.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 07.12.2009.



Fig.1 Indicador AffineTransform