Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Affine Transform - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7150
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор осуществляет перенос ценовых данных в новую систему координат, смещая по ценовой оси (ординат).
Построение по ценам закрытия. График в окне индикатора тот же, что и ценовой, но временнАя ось "наклонена" под углом трендовой линии
Построение линий индикатора по экстремумам баров. Ограничение баров по первой точке трендовой линии
Изменения:
Релиз 2
- Добавлено опциональное ограничение баров индикатора, их число задается параметром MaxBars. Чтобы отключить, установите параметр в 0. Чтобы ограничить бары по смещению первой точки трендовой линии, установите в -1.
- Добавлен режим отрисовки двух линий по экстремумам баров. Для включения, укажите параметр Applied_Price = 7. В этом режиме, индикатор строит две линии: одну по максимумам цены, а вторую по минимумам. Предназначен для более точного определения уровней сопротивления/поддержки.
- Цвет линий индикатора теперь соответствует цвету трендовой линии, к которой он привязан.
Буду признателен за сообщения об ошибках в работе индикатора, и предложения по его улучшению.
