CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Affine Transform - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
7150
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор осуществляет перенос ценовых данных в новую систему координат, смещая по ценовой оси (ординат).


Построение по ценам закрытия. График в окне индикатора тот же, что и ценовой, но временнАя ось "наклонена" под углом трендовой линии


Построение линий индикатора по экстремумам баров. Ограничение баров по первой точке трендовой линии

Изменения:

Релиз 2

  • Добавлено опциональное ограничение баров индикатора, их число задается параметром MaxBars. Чтобы отключить, установите параметр в 0. Чтобы ограничить бары по смещению первой точки трендовой линии, установите в -1.
  • Добавлен режим отрисовки двух линий по экстремумам баров. Для включения, укажите параметр Applied_Price = 7. В этом режиме, индикатор строит две линии: одну по максимумам цены, а вторую по минимумам. Предназначен для более точного определения уровней сопротивления/поддержки.
  • Цвет линий индикатора теперь соответствует цвету трендовой линии, к которой он привязан.

Буду признателен за сообщения об ошибках в работе индикатора, и предложения по его улучшению.

Уровень Безубытка Уровень Безубытка

Скрипт указывает на ценовой уровень без убытка открытых позиций.

eEquityTrailing eEquityTrailing

Трейлинг эквити

IBS_RSI_CCI_v3 IBS_RSI_CCI_v3

Модификация индикатора WKBIBS

Drag Trade v. 0.60 Drag Trade v. 0.60

Советник для торговли мышкой.