Индикатор осуществляет перенос ценовых данных в новую систему координат, смещая по ценовой оси (ординат).



Построение по ценам закрытия. График в окне индикатора тот же, что и ценовой, но временнАя ось "наклонена" под углом трендовой линии



Построение линий индикатора по экстремумам баров. Ограничение баров по первой точке трендовой линии

Изменения:

Релиз 2

Добавлено опциональное ограничение баров индикатора, их число задается параметром MaxBars. Чтобы отключить, установите параметр в 0. Чтобы ограничить бары по смещению первой точки трендовой линии, установите в -1.

Добавлен режим отрисовки двух линий по экстремумам баров. Для включения, укажите параметр Applied_Price = 7. В этом режиме, индикатор строит две линии: одну по максимумам цены, а вторую по минимумам. Предназначен для более точного определения уровней сопротивления/поддержки.

Цвет линий индикатора теперь соответствует цвету трендовой линии, к которой он привязан.



Буду признателен за сообщения об ошибках в работе индикатора, и предложения по его улучшению.