代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

AffineTransform - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1406
等级:
(19)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者:

Likhovidnov V.N。

本指标传送价格数据到新的坐标系统上转换价格轴。在将指标拽到图表上之前在图表里创建趋势线对象。复制线的名称到Windows剪切板, 在把AffineTransform指标拽到图表上后,粘贴趋势线名称到指标的输入参数。

这个指标最初用MQL4实现,并于2009.12.07日发布到mql4.com上的代码基地

图1 AffineTransform指标

图1 AffineTransform指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1248

SumRSI SumRSI

不同周期的RSI振荡指标的均值

Exp_VortexIndicator Exp_VortexIndicator

此自动交易系统采用 VortexIndicator 指标

静止的stochasti 静止的stochasti

该stochastic通过调整灵敏度相当程度地减少了无效信号的数量

LeManStop LeManStop

判定止损的指标