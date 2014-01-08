原作者:

Likhovidnov V.N。

本指标传送价格数据到新的坐标系统上转换价格轴。在将指标拽到图表上之前在图表里创建趋势线对象。复制线的名称到Windows剪切板, 在把AffineTransform指标拽到图表上后,粘贴趋势线名称到指标的输入参数。

这个指标最初用MQL4实现,并于2009.12.07日发布到mql4.com上的代码基地。



图1 AffineTransform指标