CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_AdaptiveRenko - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1035
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Indicators\
adaptiverenko.mq5 (10.14 KB) ver
exp_adaptiverenko.mq5 (6.52 KB) ver
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El Asesor Experto Exp_AdaptiveRenko funciona en base al NRTR del indicador AdaptiveRenko. La señal de compraventa se forma durante el cierre de la barra, si el histograma cambia de dirección.

Hay que poner el archivo compilado AdaptiveRenko.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit. 

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

 

 Resultados de las pruebas en 2011 para EURAUD H4:

Fig. 2. Resultados de las pruebas 

Fig. 2. Resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1188

SF-6(AM) SF-6(AM)

Indicador de tendencia que muestra las barras "débiles".

2XMA 2XMA

Histograma de MACD dibujado con dos líneas de señales dentro del gráfico del activo financiero.

AffineTransform AffineTransform

El indicador transfiere los datos de precio hacia el nuevo sistema de coordenadas cambiando el eje del precio (eje de las ordenadas).

Ind_2 Line+1 Ind_2 Line+1

Indicador de estado de arbitraje para el spread que utiliza dos instrumentos.