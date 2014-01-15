Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_AdaptiveRenko - Asesor Experto para MetaTrader 5
El Asesor Experto Exp_AdaptiveRenko funciona en base al NRTR del indicador AdaptiveRenko. La señal de compraventa se forma durante el cierre de la barra, si el histograma cambia de dirección.
Hay que poner el archivo compilado AdaptiveRenko.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo
Resultados de las pruebas en 2011 para EURAUD H4:
Fig. 2. Resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1188
