Der echte Autor:

Likhovidnov V.N.

Der Indikator überträgt die Preisdaten in das neue Koordinatensystem mit Verschiebung der Preisachse. Bevor Sie den Indikator auf den Chart legen erstellen Sie ein Trendlinien-Chartobjekt am Chart. Merken Sie sich den Namen dieser Linie über die Windows Zwischenablage und nachdem Sie den AffineTransform Indikator auf den Chart angewendet haben, holen Sie sich von der Windows Zwischenablage den Namen der Trendlinie als Parameter für den Indikator.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 07.12.2009.



Abb.1 Der AffineTransform Indikator