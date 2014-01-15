Autor real:

Andrey Matvievskiy

Indicador de tendencia que muestra las barras "débiles". La dirección de la tendencia está determinada por barras gruesas de color y la posible reversión cuando se produce en el indicador por barras delgadas.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 29.03.2010.

Fig.1 El indicador SF-6(AM).