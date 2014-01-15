CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

SF-6(AM) - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1247
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
sf-6wam1.mq5 (7.07 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Andrey Matvievskiy

Indicador de tendencia que muestra las barras "débiles". La dirección de la tendencia está determinada por barras gruesas de color y la posible reversión cuando se produce en el indicador por barras delgadas.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 29.03.2010.  

Fig.1 El indicador SF-6(AM).

Fig.1 El indicador SF-6(AM). 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1199

2XMA 2XMA

Histograma de MACD dibujado con dos líneas de señales dentro del gráfico del activo financiero.

Ichimoku Oscillator Ichimoku Oscillator

Este oscilador se dibuja a partir de las cuatro líneas del indicador Ichimoku.

Exp_AdaptiveRenko Exp_AdaptiveRenko

El Asesor Experto Exp_AdaptiveRenko funciona en base al NRTR del indicador AdaptiveRenko.

AffineTransform AffineTransform

El indicador transfiere los datos de precio hacia el nuevo sistema de coordenadas cambiando el eje del precio (eje de las ordenadas).