SF-6(AM) - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Andrey Matvievskiy
Indicador de tendencia que muestra las barras "débiles". La dirección de la tendencia está determinada por barras gruesas de color y la posible reversión cuando se produce en el indicador por barras delgadas.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 29.03.2010.
Fig.1 El indicador SF-6(AM).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1199
