実際の著者：
Likhovidnov V.N.
この指標は、価格データ軸をシフトして価格を新しい座標に転送します。指標をチャートに投げ入れる前に、チャートでトレンドラインのグラフオブジェクトを作成します。Windowsのクリップボードにこの線の名前を保存して、AffineTransform指標をチャートに適応した後、Windowsクリップボードからトレンドラインの名前を指標の入力パラメータとして入力します。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年12月7日に公開されました。
図1 AffineTransform指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1248
