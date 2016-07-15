実際の著者：

Likhovidnov V.N.

この指標は、価格データ軸をシフトして価格を新しい座標に転送します。指標をチャートに投げ入れる前に、チャートでトレンドラインのグラフオブジェクトを作成します。Windowsのクリップボードにこの線の名前を保存して、AffineTransform指標をチャートに適応した後、Windowsクリップボードからトレンドラインの名前を指標の入力パラメータとして入力します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年12月7日に公開されました。



図1 AffineTransform指標