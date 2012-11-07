Реальный автор:

Лиховидов В.Н.

Индикатор осуществляет перенос ценовых данных в новую систему координат, смещая по ценовой оси (ординат). Прежде, чем кидать индикатор на график, следует создать на графике графический объект типа трендовой прямой. Запомнить имя этой прямой в буфере обмена Windows и после кидания индикатора AffineTransform на график, ввести из буфера обмена Windows в качестве входного параметра индикатора имя этой, трендовой прямой.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.12.2009.

Рис.1 Индикатор AffineTransform