Autor real:

GGekko

El indicador presentado informa sobre la tendencia actual. Es útil para entrar al mercado Las barras azules dan señales para entrar en largo, las rosas para entrar en corto. Las barras grises indican que el mercado está horizontal.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base el 25.11.2009.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 Indicador GG-RSI-CCI