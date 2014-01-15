Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
AnchoredMomentum - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1310
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Umnyashkin Victor
La investigación completa fue realizada por Konstantin Kopyrkin.
La fórmula para el cálculo:
Anchored Momentum = 100 * (EMA[Price, EmaPeriod] / SMA[Price, SmaPeriod] - 1
Parámetros de entrada del Indicador:
//+-------------------------------------+ //| PARAMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR | //+-------------------------------------+ input uint MomPeriod=8; //el período de SMA input uint SmoothPeriod=6; //el período de EMA input ENUM_APPLIED_PRICE IPC=PRICE_CLOSE;//constante de precios en el que se realiza el cálculo de los indicadores input double UpLevel=+0.025; //nivel de avance superior input double DnLevel=-0.025; //nivel de avance inferior input int Shift=0; //desplazamiento horizontal del indicador en barras //+-------------------------------------+
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 08.10.2012
Fig.1 El indicador AnchoredMomentum
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1233
Esta clase implementa una red neural probabilística (Probabilistic Neural Network - PNN).Clase de red neuronal GRNN
La clase se da cuenta de las redes de regresión generalizada (General Regresión Neural Network - GRNN)
El oscilador ATR MA es un oscilador dibujado en base a la diferencia entre el oscilador ATR oscillator y su línea de señal.GG-RSI-CCI
El indicador presentado informa sobre la tendencia actual. Es útil para entrar al mercado.