Indicadores

AnchoredMomentum - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1310
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Umnyashkin Victor

La investigación completa fue realizada por Konstantin Kopyrkin. 

La fórmula para el cálculo:

Anchored Momentum = 100 * (EMA[Price, EmaPeriod]  /  SMA[Price, SmaPeriod]  - 1

Parámetros de entrada del Indicador:

//+-------------------------------------+
//| PARAMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR |
//+-------------------------------------+
input uint MomPeriod=8; //el período de SMA 
input uint SmoothPeriod=6; //el período de EMA
input ENUM_APPLIED_PRICE IPC=PRICE_CLOSE;//constante de precios en el que se realiza el cálculo de los indicadores
input double UpLevel=+0.025; //nivel de avance superior
input double DnLevel=-0.025; //nivel de avance inferior
input int Shift=0; //desplazamiento horizontal del indicador en barras
//+-------------------------------------+

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 08.10.2012

Fig.1 El indicador AnchoredMomentum

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1233

