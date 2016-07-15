コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

GG-RSI-CCI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

GGekko

提供されたしひょは現在の動向についての情報を表示します。これは、取引に参入するのに便利です青いバーはショート取引、ピンク色のバーはロング取引への参入シグナルを与えます。灰色のバーはもみ合い相場をシグナルします。

この指標は初めにMQL4で実装され2009年11月25日にコードベースで公開されました。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 GG-RSI-CCI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1243

