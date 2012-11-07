CodeBaseРазделы
Индикаторы

GG-RSI-CCI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
4581
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

GGekko

Предлагаемый индикатор информирует вас о текущем тренде. Полезен для входа в рынок. Синие бары индикатора дают сигналы для входа в лонг, розовые в шорт. Серые бары сигналят о флэте.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 25.11.2009.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор GG-RSI-CCI

