GG-RSI-CCI - Indikator für den MetaTrader 5

gg-rsi-cci.mq5 (8.71 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB)
Der echte Autor:

GGekko

Der angebotene Indikator informiert Sie büer den aktuellen Trend. Er ist praktisch für den Einstieg in einen Trade. Blaue Balken geben Signale für den Einstieg in einen Long, rosa für Short. Graue Balken signalisieren Flat (keine Position im Markt).

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 25.11.2009.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der GG-RSI-CCI Indikator

Abb.1 Der GG-RSI-CCI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1243

