Autor real:

GGekko

O indicador apresentado informa a tendência atual do mercado. Ele é útil para abrir uma posição. Barras azuis formam sinais para abertura de posição de compra, rosa são para posições de venda. Barras cinzas é um sinal que o mercado se encontra lateralizado.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 25.11.2009.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador GG-RSI-CCI