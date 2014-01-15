Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ATR_MA_Oscillator - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
zfs
Oscilador de tipo OsMA pero interpretado como un oscilador ATR. Es utilizado como una señal adicional (cruzando 0) para salir de la posición con el máximo beneficio.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base el 20.02.2009.
El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".
Fig.1 El indicador ATR_MA_Oscillator
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1322
